На Орловщине заболеваемость COVID-19 выросла на 34% за неделю

С 14 по 20 ноября заболели 185 человек.

Статистику представила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Орловской области. Специалисты оценивают активность эпидемического процесса как низкую, однако наблюдается рост заболеваемости.

Они напоминают, что самой эффективной мерой против тяжелого течения COVID-19 является вакцинация. Она показана группам риска, а также медработникам, педагогам, специалистам социальных и многофункциональных центров.

– Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.