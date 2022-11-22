На Орловщине заболеваемость COVID-19 выросла на 34% за неделю

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17:30, 22 ноября 2022 года
На Орловщине заболеваемость COVID-19 выросла на 34% за неделюС 14 по 20 ноября заболели 185 человек.
Статистику представила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Орловской области. Специалисты оценивают активность эпидемического процесса как низкую, однако наблюдается рост заболеваемости.
Они напоминают, что самой эффективной мерой против тяжелого течения COVID-19 является вакцинация. Она показана группам риска, а также медработникам, педагогам, специалистам социальных и многофункциональных центров.
– Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сергей СИЛАЕВ