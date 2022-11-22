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18:30, 22 ноября 2022 года Нынешней ночью в Орле ожидается заморозок и снег Плюсовая температура сменится легким минусом 23 ноября.





По прогнозу Росгидрометцентра, столбики термометров ночью 23 ноября опустятся до -2 градусов. Будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем -1, ветер западный 4 м/с, атмосферное давление ниже нормы - на уровне 738 мм рт.ст.



Будьте осторожны: ожидается гололедица.





Ольга СУПОНЕВА





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