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17:23, 22 ноября 2022 года Водитель легковушки погиб в ДТП на Рощинской в Орле Автомобиль был на летней резине.





Сегодня в Северном районе Орла случилось страшное ДТП со смертельным исходом. Разбился легковой автомобиль "Фольксваген" -он влетел в бетонный столб. Водитель погиб.



- В результате ДТП водитель скончался на месте, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. При визуальном осмотре было установлено, что водитель данного транспортного средства передвигался на летней резине, - рассказала корреспонденту ГТРК "Орел" София Портных инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Орлу.



Сотрудники Госавтоинспекции просят орловцев быть бдительными и эксплуатировать автомобиль только подготовленный к зимнему периоду. Подробности происшествия устанавливаются.







Ольга СУПОНЕВА





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