В Орле работы по замене ограждений на Тургеневском мосту ведутся с опережением графика

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20:00, 22 ноября 2022 года
В Орле работы по замене ограждений на Тургеневском мосту ведутся с опережением графикаМеталлические конструкции полностью заменят до середины января
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В настоящее время ограждения заменены на одной сторон практически до конца. Подрядчик в скором времени планирует перейти на противоположную сторону.
– Подрядчику поставлена задача в максимально короткие сроки, до конца декабря, закончить работы на обеих сторонах пешеходной зоны Тургеневского моста, - рассказал начальник управления строительства города Орла Алексей Мельников.
Горожан предостерегают от прохода по закрытой части моста и просят использовать безопасные варианты прохода через реку.
Сергей СИЛАЕВ