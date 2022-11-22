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20:00, 22 ноября 2022 года В Орле работы по замене ограждений на Тургеневском мосту ведутся с опережением графика Металлические конструкции полностью заменят до середины января





Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В настоящее время ограждения заменены на одной сторон практически до конца. Подрядчик в скором времени планирует перейти на противоположную сторону. – Подрядчику поставлена задача в максимально короткие сроки, до конца декабря, закончить работы на обеих сторонах пешеходной зоны Тургеневского моста, - рассказал начальник управления строительства города Орла Алексей Мельников. Горожан предостерегают от прохода по закрытой части моста и просят использовать безопасные варианты прохода через реку.





Сергей СИЛАЕВ





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