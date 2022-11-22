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20:30, 22 ноября 2022 года

В Орловской области более 2 тысяч школьников посетили профориентационные уроки

Старшеклассники общались с представителями разных сфер.


2 065 человек на Орловщине приняли участие в месячника профориентации. Консультанты из центров занятости проводили тематические классные часы, встречи и беседы. Ребята могли услышать истории о становлении в различных профессиях и особенностях работы. Об этом сообщил портал управления труда и занятости Орловской области

 

- Выбор профессии – первый ответственный шаг, который ребята делают, переступая порог взрослой жизни. От того, насколько он будет выверенным, согласованным с собственными склонностями и возможностями, а также с объективными потребностями рынка труда зависит успех профессионального будущего подростка, - сказала начальник отдела организации профессиональной ориентации и обучения управления труда и занятости Орловской области Олеся Матросова. 

 

Особый интерес школьники проявляли к предприятиям Орла и области. Они побывали на заводе по выпуску пластмассы, сахарном комбинате, в полиции и МЧС.

 

– Всего за весь период месячника профориентации на профориентационных экскурсиях побывало свыше 180 учащихся общего и профессионального образования, - рассказали в пресс-службе управления. 




Сергей СИЛАЕВ
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