Жители Орловской области за сутки собрали посылку для добровольцев

Десять человек уже получили все необходимое.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава области сообщил, что с просьбой о помощи обратились жены добровольцев, проходящий подготовку к специальной военной операции.





За сутки после обращения ребятам собрали посылку, куда вошли рюкзаки, жители, зимняя форма и сапоги, фонари, средства личной гигиены, медикаменты, мультитулы, перчатки, носки и термоноски, спальные мешки, термобелье, флисовые шапки, и другие принадлежности. Глава Троснянского района Артем Левковский доставил бойцам посылку в город Валуйки Белгородской области, откуда они отправятся на фронт.





– Мы желаем бойцам, настоящим патриотам и героям, защитникам Отечества, успешного выполнения поставленных боевых задач и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, - написал губернатор.