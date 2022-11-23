В Залегощенском районе благоустроили сквер и двор для двух домов

Работы по благоустройству продолжатся в 2023 году.

Работы в 2022 году выполнялись на территории Залегощи. Они проходили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.





Рабочие провели работы во дворе домов №39 и 39 б на общую сумму 3,6 миллиона рублей. Ремонт в сквере Победы обошелся в 358 тысяч. Во дворе обустроили тротуар, положили асфальт, заменили бордюры и установили энергосберегающие лампы. В парке появился спортивные комплекс, качели, урны и скамейки.





– В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке будет обновлена дворовая территория многоквартирного дома №97 на улице Максима Горького. Перечень проводимых мероприятий включает обновление двора и проезжих частей, установку скамеек, освещения, урн. Кроме того, планируется приступить к первому этапу благоустройства общественной территории возле Залегощенской детской школы искусств, - сообщили в пресс-службе.