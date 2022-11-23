Предпринимателям из Орловской области рассказали, как развивать местные бренды

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7:30, 23 ноября 2022 года
Предпринимателям из Орловской области рассказали, как развивать местные брендыМероприятие прошло в областной администрации.
Исполняющий обязанности руководителя регионального департамента промышленности Анатолий Новиков рассказал, что на Орловщине проводится большая работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а также по развитию местных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
– Факт регистрации бренда не только дает возможность обезопасить производителя, но и защищает потребителя от некачественных товаров, - сообщил Новиков.
Также бизнесмены узнали об интеллектуальной собственности: географических указаниях и наименовании мест происхождения товаров и о мировом опыте развития этих объектов.
– Семинар «Региональные бренды России - новые точки роста» будет содействовать развитию производителей уникальных отечественных товаров, созданию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных и муниципальных бюджетов, - добавили в пресс-службе.
Сергей СИЛАЕВ