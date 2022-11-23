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20:19, 22 ноября 2022 года В Государственном историческом музее презентовали VR-квест Участники могут узнать об экспедиции, открывшей новую эпоху российского флота.





А желающие совершат кругосветку за 90 минут и почувствуют себя Иваном Крузенштерном. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Юлия Опанасюк





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