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22:00, 22 ноября 2022 года Этой ночью в Орле 40 единиц техники выйдут на уборку города Рабочие вывезут снег и расчистят тротуары





Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В ночь с 22 на 23 ноября на улицы областной столицы выйдут 17 самосвалов, 14 комбинированных машин, 6 погрузчиков, 2 трактора и 1 грейдер – всего 40 машин. Прошлой ночью специалисты вывезли 190 кубометров снега, совершив 19 рейсов и израсходовали 61,5 тонн пескосоляной смеси. Вывоз снега планируется с улицы Горького, стоянки на улице Ленина, площадке перед ЗАГСом на Салтыков-Щедрина, улице Комсомольской, Кромском шоссе, улице Октябрьской и улице Приборостроительной.





Сергей СИЛАЕВ





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