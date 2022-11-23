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22:00, 22 ноября 2022 года

Этой ночью в Орле 40 единиц техники выйдут на уборку города

Рабочие вывезут снег и расчистят тротуары


Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. В ночь с 22 на 23 ноября на улицы областной столицы выйдут 17 самосвалов, 14 комбинированных машин, 6 погрузчиков, 2 трактора и 1 грейдер – всего 40 машин. 

 

Прошлой ночью специалисты вывезли 190 кубометров снега, совершив 19 рейсов и израсходовали 61,5 тонн пескосоляной смеси.

 

Вывоз снега планируется с улицы Горького, стоянки на улице Ленина, площадке перед ЗАГСом на Салтыков-Щедрина, улице Комсомольской, Кромском шоссе, улице Октябрьской и улице Приборостроительной.




Сергей СИЛАЕВ
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