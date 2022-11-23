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21:59, 22 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На первую линию - бумажные "треугольники" со словами поддержки отправляют орловские школьники.

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