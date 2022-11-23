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21:59, 22 ноября 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».
- На первую линию - бумажные "треугольники" со словами поддержки отправляют орловские школьники.
- На одно из писем пришел ответ. Что пишет солдат с передовой?
- В Государственном историческом музее презентовали VR-квест о великой экспедиции, которая открыла новую эпоху в истории российского флота.
- Магия чисел! В Орле 27 пар обменялись обручальными кольцами. Почему орловцы выбирают для создания семьи зеркальную дату? может ли она стать залогом счастливой жизни?
- Не поменял резину - попал в аварию! Госавтоинспекция предупреждает, что в такую погоду стоит быть предельно внимательным.
- Зеленая и нарядная! На главной площади Орла монтируют новогоднюю елку!
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Вести-Орёл