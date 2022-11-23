Главная » Новости



21:30, 22 ноября 2022 года Орловец Павел Клюев спас подростка ценой собственной жизни Ему было всего 55 лет.





Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мужчины медалью «За спасение погибавших» посмертно. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Вести-Орёл





Новости СМИ2