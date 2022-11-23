Мошенники обманули троих орловцев почти на 2 миллиона рублей

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8:30, 23 ноября 2022 года
Мошенники обманули троих орловцев почти на 2 миллиона рублейОни использовали отработанную схему.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Преступники использовали отработанную схему: сообщали о том, что средства местных жителей в опасности и просили перевести их на «безопасный счет».
Пожилые орловчанки потеряли 400 тысяч, 5000 тысяч и более 1 миллиона рублей соответственно. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
– Полицейские устанавливают обстоятельства преступлений, злоумышленников разыскивают оперативники, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сергей СИЛАЕВ