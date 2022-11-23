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9:00, 23 ноября 2022 года Орловским студентам рассказали правила безопасного общения в интернете Беседу с ребятами провел офицер Росгвардии.





Сотрудник ведомства затронул тему терроризма в современном мире, а также о правилах безопасного общения в сети Интернет. Он рассказал, что Росгвардия старается максимально подтолкнуть ребят к ведению здорового образа жизни, занятию спортом и участию в патриотических мероприятиях. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области. – Немаловажную роль играет количество пребывания подростков и молодежи в информационном пространстве. В силу особенностей своего возраста ребята легко могут стать жертвами как мошенников, так и экстремистски настроенных граждан. Доступным языком мы стараемся рассказать о правилах противодействия распространению терроризма в интернете и социальных сетях, - уточнил помощник начальника Управления Росгвардии майор полиции Сергей Захаров.





Сергей СИЛАЕВ





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