Еще в одном храме Орла стал бить электронный "звонарь"

Автоматизированную систему управления колоколами установили на колокольню храма святого благоверного князя Александра Невского в 909-м квартале города Орла.

Электронный «звонарь» помог приходу решить вопрос с кадрами. Ведь найти желающих учиться профессии звонаря сегодня непросто.

Система, разработанная орловскими специалистами, воспроизводит 12 перезвонов. Запустить или приостановить звон семи колоколов на колокольне Александро-Невского храма можно всего лишь нажатием клавиши в специальном приложении в смартфоне.

Колокола можно запрограммировать на звон в любое время суток, как будильник. При желании устанавливается сила и длительность удара колокола. А управлять системой можно из любой точки мира.



Сообщили в Орловской митрополии.