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9:23, 23 ноября 2022 года В Орле пройдет Всероссийский правовой юридический диктант Он пройдёт с 3 по 12 декабря. Основными вопросами станут: Конституция Российской Федерации, трудовые, гражданские, семейные права и права соотечественников.





Диктант будет проходить в онлайн режиме. Написать его можно в любое удобное время на сайте «Юрдиктант.рф». Участникам предоставят 40 вопросов, на которые необходимо ответить в течение одного часа. По окончанию теста будут выданы сертификаты о прохождении и возможность ознакомиться более подробно с материалами, по допущенным ошибкам. Принять участие сможет любой желающий с 14 лет.





Юлия Сулим





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