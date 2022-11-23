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9:37, 23 ноября 2022 года В Орловском ЗАГСе заключили брак 27 пар Особенному событию - особенная дата.22 ноября 2022 года фразу "Объявляю Вас мужем и женой" - услышали 27 пар. Почему для заключения брака они выбрали зеркальную дату и действительно ли они верят, что это принесет счастье?

Наша съемочная группа пообщалась с "без пяти минут" молодоженами и узнала их истории знакомств.











Юлия Опанасюк





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