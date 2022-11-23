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9:18, 23 ноября 2022 года На счетах школ Орла есть 37 миллионов рублей для оплаты питания В октябре город получил дотацию из областного бюджета, которая была направлена на разблокировку счетов учреждений.





Речь об этом шла на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. Как Сергей Шаров, начальник управления образования городской администрации, средства на оплату питания на счетах городских школ имеются.



Имеющуюся задолженность планируется гасить поэтапно. Ранее из областного бюжета город получил дотацию в размере 100 миллионов, которая позволила разблокировать счета 22 школ и погасить долг перед поставщиками питания на сумме в 20,5 миллиона рублей.









Ольга СУПОНЕВА





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