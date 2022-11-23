На счетах школ Орла есть 37 миллионов рублей для оплаты питания

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9:18, 23 ноября 2022 года
На счетах школ Орла есть 37 миллионов рублей для оплаты питанияВ октябре город получил дотацию из областного бюджета, которая была направлена на разблокировку счетов учреждений.
Речь об этом шла на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. Как Сергей Шаров, начальник управления образования городской администрации, средства на оплату питания на счетах городских школ имеются.
Имеющуюся задолженность планируется гасить поэтапно. Ранее из областного бюжета город получил дотацию в размере 100 миллионов, которая позволила разблокировать счета 22 школ и погасить долг перед поставщиками питания на сумме в 20,5 миллиона рублей.
Ольга СУПОНЕВА