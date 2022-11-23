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10:10, 23 ноября 2022 года В Орле в поликлинике №3 появится новый рентгеновский аппарат В поликлинике №3 появится новый рентгеновский аппарат для остеоденситометрии.





В данный момент объявлен конкурс на определение поставщика, итоги которого должны быть подведены 2 декабря. Стоимость контракта на закупку медицинского оборудования в БУЗ ОО «Поликлиника №3» составит 9 млн рублей. Новое оборудование должно поступить в медицинское учреждение до 20 декабря текущего года.



Сообщает телеграмм канал "Телеграммы иZ Орла"





Александра Бахтина





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