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10:16, 23 ноября 2022 года

Жители Орловской области объединились в помощи участникам СВО

В акции «Посылка солдату» приняли участие преподаватели, ученики Алёшненской средней школы Залегощенского района.


В каждую коробку с гуманитарной помощью вложили письма солдатам от детей. Посылки, собранные ломовчанами для участников СВО, доставлены и вручены бойцам.
 
Бывший выпускник школы доставил 14 коробок с предметами первой необходимости и продуктами питания в Смоленскую область, где наши земляки проходят подготовку к участию в СВО.
 
Кроме того, дети, их родители и педагоги поселковой средней школы №2, а также коллектив и воспитанники детского сада «Солнышко» приняли активное участие в акции «Подари тепло солдату» − собрали для наших военнослужащих, участвующих в спецоперации, тёплые вязаные вещи. Носки, перчатки, варежки, шапки, балаклавы, медикаменты, а также письма, рисунки и открытки от ребят были переданы в пункт сбора помощи в администрации района, а затем отправлены к месту дислокации бойцов.

Сообщает Правительство Оловской области.
 



Александра Бахтина
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