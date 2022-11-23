Жители Орловской области объединились в помощи участникам СВО

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10:16, 23 ноября 2022 года
Жители Орловской области объединились в помощи участникам СВОВ акции «Посылка солдату» приняли участие преподаватели, ученики Алёшненской средней школы Залегощенского района.
В каждую коробку с гуманитарной помощью вложили письма солдатам от детей. Посылки, собранные ломовчанами для участников СВО, доставлены и вручены бойцам.
Бывший выпускник школы доставил 14 коробок с предметами первой необходимости и продуктами питания в Смоленскую область, где наши земляки проходят подготовку к участию в СВО.
Кроме того, дети, их родители и педагоги поселковой средней школы №2, а также коллектив и воспитанники детского сада «Солнышко» приняли активное участие в акции «Подари тепло солдату» − собрали для наших военнослужащих, участвующих в спецоперации, тёплые вязаные вещи. Носки, перчатки, варежки, шапки, балаклавы, медикаменты, а также письма, рисунки и открытки от ребят были переданы в пункт сбора помощи в администрации района, а затем отправлены к месту дислокации бойцов.
Сообщает Правительство Оловской области.
Александра Бахтина