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9:54, 23 ноября 2022 года Жительница Орла сломала руку, упав на льду В сезон гололеда за сутки в травмпунктах бывает больше 100 обращений.





Переменчивая погода превратила часть улиц Орла в настоящий квест: из-за перепадов температуры образовалась наледь. Так, 23 ноября местная жительница сломала руку, поскользнувшись на льду.



Женщина обратилась в травмпункт больницы Семашко за помощью. Вердикт врачей - перелом. Впереди горожанку ждет лечение.



Травматологи просят орловцев быть осторожными: в сезон гололеда за сутки случается больше 100 обращений. Рекорд 134 травмы от падения на льду за су т ки.





Елена Литинская





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