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10:40, 23 ноября 2022 года На Тургеневском мосту Орла в разгаре работа по замене ограждений Движение пешеходов ограничено.





Пешеходная часть моста полностью закрыта со стороны Ленинского моста. Рабочие продолжают монтировать детали нового ограждения. Весит один такой пролет 120 килограмм.



- По мере изготовления секций, каждая из которых весит 120 килограмм, рабочие приезжают на мост и устанавливают их на прежнее место. Мы видим только часть работ, которая ведется по устройству этого моста. Секции собираются в готовых цехах, варятся, привозят их на большегрузных автомобилях и устанавливают при помощи крана, - рассказал Алексей Мельников, начальник управления строительства, дорожного хозяйства, благоустройства администрации Орла.





Ольга СУПОНЕВА





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