среда 23.11.2022 13:28:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:05, 23 ноября 2022 года

Мэр Орла встретился с семьями мобилизованных

Первую из череды подобных встреч Юрий Парахин провел в Железнодорожном районе.


Главная задача подобных встреч – выяснить, какие есть потребности или нерешенные задачи у родственников участников СВО. Таких семей в Орле порядка 600.

За каждой такой семье в нашем городе закреплен куратор, готовый ответить на вопросы. 

- Основным вопросом по итогу встречи стали федеральные выплаты: они до сих пор не поступили отдельным семьям. Юрий Парахин подчеркнул, что проблема может заключаться в неправильно указанных реквизитах или внутренних банковских сложностях. Все вопросы по этому направлению переложены на бумагу и направлены в военкомат Орловской области для решения, - сообщает администрация Орла.

Со всеми семьями мэр обещал встретиться до 28 ноября. 





Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.