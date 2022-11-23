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11:05, 23 ноября 2022 года Мэр Орла встретился с семьями мобилизованных Первую из череды подобных встреч Юрий Парахин провел в Железнодорожном районе.





Главная задача подобных встреч – выяснить, какие есть потребности или нерешенные задачи у родственников участников СВО. Таких семей в Орле порядка 600.



За каждой такой семье в нашем городе закреплен куратор, готовый ответить на вопросы.



- Основным вопросом по итогу встречи стали федеральные выплаты: они до сих пор не поступили отдельным семьям. Юрий Парахин подчеркнул, что проблема может заключаться в неправильно указанных реквизитах или внутренних банковских сложностях. Все вопросы по этому направлению переложены на бумагу и направлены в военкомат Орловской области для решения, - сообщает администрация Орла.



Со всеми семьями мэр обещал встретиться до 28 ноября.











Ольга СУПОНЕВА





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