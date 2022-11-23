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11:18, 23 ноября 2022 года В Железнодорожном районе Орла 23 ноября проходит отключение электричества Жители нескольких многоэтажек без света останутся с 14.00 до 17.00.





По информации АО "Орелоблэнерго", причиной тому стали технические работы, которые энергетики проведут на подстанции. Отключение ждет жителей домов в переулке Артельном 4,8 и 10.





Ольга СУПОНЕВА





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