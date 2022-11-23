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12:00, 23 ноября 2022 года Орловские бобслеисты завоевали награды на олимпийской трассе в Сочи Одно золото, четыре серебра, бронза, абсолютное чемпионство в монобобе и парном экипаже: представители орловского бобслея добились хороших результатов на своей главной базе.





В Сочи состоялась серия национальных турниров, в которых успешно выступили орловские спортсмены. О результатах расскажет Анастасия Дорохова





Анастасия Дорохова





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