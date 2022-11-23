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12:09, 23 ноября 2022 года Школу в Болховском микрорайоне Орла начнут строить в 2023 году Также на будущий год запланировано строительство школы на Родзевича-Белевича.









Об этом Сразу две школы, на 1225 мест каждая, начнут возводить в Орле в 2023 году. Своим учебным заведением обзаведется Болховский микрорайон, расположенный в пригороде Орла, а также микрорайон №8 (район улицы Родзевича-Белевича). Срок ввода - 2024 год.Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". В следующем году в областном центре, по планам, откроется школа в Зареченском микрорайоне, которая станет самой большой в городе. Также откроется дополнительный корпус школы №2 в городе Ливны, он расчитан на 450 мест.





Ольга СУПОНЕВА





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