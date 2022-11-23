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13:30, 23 ноября 2022 года
В Орле стартует акция "Доступная среда"Она приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.
Задача Общероссийской акции «Доступная среда» — определить проблемные точки. Для этого разработано тестирование, пройти которое можно будет со 2 по 10 декабря 2022 года в онлайн-формате. Тестирование включит в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуативной помощи.
Об этом сообщает администрация города.
Александра Бахтина