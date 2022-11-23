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15:00, 23 ноября 2022 года

В Орловском краеведческом музее откроется выставка фотографического общества

Мероприятие состоится 24 ноября.


 

Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Выставка – третий этап фотофестиваля. Два прошлых провели на площадках православной гимназии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

 

Показ лучших работ уже провели более 30-ти человек. Это фотографы из столицы, Санкт-Петербурга, Королева, Брянска, Белгорода, Пушкина, Болхова, Орла и других городов. Всего представлено более 500 работ. 

 

Для экспозиции в Орловском краеведческом музее представлено около 50-ти. Они отражают тему – женское лицо фотографиях под главным девизом фестиваля «Экология души». 

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Сергей СИЛАЕВ
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