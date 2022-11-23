Главная » Новости



15:00, 23 ноября 2022 года В Орловском краеведческом музее откроется выставка фотографического общества Мероприятие состоится 24 ноября.





Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Выставка – третий этап фотофестиваля. Два прошлых провели на площадках православной гимназии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Показ лучших работ уже провели более 30-ти человек. Это фотографы из столицы, Санкт-Петербурга, Королева, Брянска, Белгорода, Пушкина, Болхова, Орла и других городов. Всего представлено более 500 работ. Для экспозиции в Орловском краеведческом музее представлено около 50-ти. Они отражают тему – женское лицо фотографиях под главным девизом фестиваля «Экология души».



(6+)





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2