В Орловском краеведческом музее откроется выставка фотографического общества

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15:00, 23 ноября 2022 года
В Орловском краеведческом музее откроется выставка фотографического обществаМероприятие состоится 24 ноября.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Выставка – третий этап фотофестиваля. Два прошлых провели на площадках православной гимназии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.
Показ лучших работ уже провели более 30-ти человек. Это фотографы из столицы, Санкт-Петербурга, Королева, Брянска, Белгорода, Пушкина, Болхова, Орла и других городов. Всего представлено более 500 работ.
Для экспозиции в Орловском краеведческом музее представлено около 50-ти. Они отражают тему – женское лицо фотографиях под главным девизом фестиваля «Экология души».
(6+)
Сергей СИЛАЕВ