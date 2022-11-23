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15:30, 23 ноября 2022 года В Орле открывается выставка «Два века русской фольклористики» Экспозиция откроется в Музей писателей-орловцев 24 ноября в 14 часов по адресу: г. Орел, улица Тургенева, 13.





Выставка представит уникальные материалы из собрания Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, посвященные творчеству писателей-орловцев, внесших большой вклад в изучение и популяризацию народной культуры: Петра Киреевского и Павла Якушкина, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Иосифа Каллиникова и Александра Германо. Выставка представит уникальные материалы из собрания Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, посвященные творчеству писателей-орловцев, внесших большой вклад в изучение и популяризацию народной культуры: Петра Киреевского и Павла Якушкина, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Иосифа Каллиникова и Александра Германо. Особое место в экспозиции займут редкие издания по русскому фольклору XIX-XX вв. Посетить выставку можно будет до 20 декабря.



Сообщает Правительство Орловской области.







Александра Бахтина





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