В Орле открывается выставка «Два века русской фольклористики»

Выставка представит уникальные материалы из собрания Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, посвященные творчеству писателей-орловцев, внесших большой вклад в изучение и популяризацию народной культуры: Петра Киреевского и Павла Якушкина, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Иосифа Каллиникова и Александра Германо.
Особое место в экспозиции займут редкие издания по русскому фольклору XIX-XX вв.
Посетить выставку можно будет до 20 декабря.
Сообщает Правительство Орловской области.