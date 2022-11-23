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16:30, 23 ноября 2022 года В Орле обсудили вопросы развития торговли в регионе Заседание состоялось в областной администрации.





В центре внимания заседания была ситуация с ценами на потребительском рынке. Департамент промышленности регулярно мониторит ситуацию с социально-значимыми товарами. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. – В ноябре снизились средние розничные цены на 10 видов социально значимых товаров: крупу гречневую – 19,1%, сахар-песок – 12,7%, масло подсолнечное – 3,8%, рыбу мороженую неразделанную – 2,5%, баранину – 2,2%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 1,6%, вермишель – 1,4%, рис шлифованный – 0,3%, кур охлажденных и мороженых и масло сливочное – 0,2%, - рассказали в пресс-службе. Исполняющий обязанности руководителя областного департамента Анатолий Новиков сообщил, что торговые организации продолжают участвовать в акции "Корзина добра" по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.





Сергей СИЛАЕВ





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