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17:30, 23 ноября 2022 года На Красном мосту Орла рабочие начали бетонирование Бетоном заливают захватку со стороны Железнодорожного района.





Работа на объекте идет в круглосуточном режиме. На бетонирование первой захватки уйдет рабочая смена, застывать раствор будет неделю.



- Параллельно готовимся к следующей захватке. Сейчас занимаемся армированием и подготовкой тепляка, в течение двух-трех недель выполним бетонирование. Всего до Нового года со стороны Железнодорожного района планируем сделать четыре захватки. На берег Заводского района перейдем к началу декабря, - рассказал Андрей Горевских, начальник участка ООО "Уваровская ПМК-22".



До конца года на мосту рабочие планируют залить бетоном фундамент подпорной стены и разобрать старый пролет между опорами.









Ольга СУПОНЕВА





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