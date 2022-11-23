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19:30, 23 ноября 2022 года Два случая свиного гриппа зафиксировано в Орловской области Одному из пациентов потребовалась госпитализация.





Как рассказала ГТРК "Орел" Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора орловского Роспотребнадзора, заразившиеся гриппом орловцы не делали прививки.

В одном случае у пациента помимо гриппа диагностировали еще и внебольничную пневмонию, медикам пришлось положить его в больницу.





Орловское Информбюро





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