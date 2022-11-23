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18:00, 23 ноября 2022 года

В Орле троллейбусы могут возобновить движение до улицы Брестской 25 ноября

Специалисты определили причину остановки электротранспорта.


 

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Напомним, накануне троллейбусы перестали ездить на участке от автовокзала до улицы Брестской. Лаборатория определила причину – порыв сети на пересечении улиц Гагарина и Песковской. 

 

– Сложность работы заключается в том, что рядом проходят другие инженерные коммуникации, в том числе два неопознанных кабеля. Сейчас ведется поиск собственника, а также уточняется, находятся ли эти кабели под напряжением, - уточнили в горадминистрации.

 

На ремонт сети потребуется около 8 часов чистого времени. Если это единственный порыв, а собственник найдется, или выяснится, что кабель без напряжения, троллейбусы поедут по маршрутам уже в пятницу, 25 ноября.

Фото: пресс-служба администрации города Орла




Сергей СИЛАЕВ
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