Коротко о главном

«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».

– Сезон гололеда открыт. Как уберечь себя на скользких улицах?

– 2 500 детей получат учебные места рядом с домом. В планах Достроить две школы и начать строительство еще двух.

– Орловским предпринимателям рассказали, как создать собственные бренды.

– Главное событие осени из мира кино: фестиваль "Отцы и дети" стартует сегодня.



