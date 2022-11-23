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18:30, 23 ноября 2022 года В Орловской области двоим адвокатам предъявили обвинение Они совершили несколько преступлений.





Следственные органы завершают расследование уголовного дела. Один адвокат обвиняется в незаконном получении технических средств, предназначенных для негласного получения информации и трех эпизодов мошенничества, а второй обвиняется только в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Первый орловец использовал радиомикрофон не по назначению, а также похитил 500 тысяч рублей у подзащитного, затем в тот же день обманул другую местную жительницу на 540 тысяч рублей. – Кроме того, оба обвиняемых, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с августа по октябрь 2021 года путем обмана получили на территории города Орла от жителя области денежные средства в сумме 800 000 рублей, пообещав последнему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области. Предварительное следствие на стадии завершения.





Сергей СИЛАЕВ





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