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18:30, 23 ноября 2022 года

В Орловской области двоим адвокатам предъявили обвинение

Они совершили несколько преступлений.


Следственные органы завершают расследование уголовного дела. Один адвокат обвиняется в незаконном получении технических средств, предназначенных для негласного получения информации и трех эпизодов мошенничества, а второй обвиняется только в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

 

Первый орловец использовал радиомикрофон не по назначению, а также похитил 500 тысяч рублей у подзащитного, затем в тот же день обманул другую местную жительницу на 540 тысяч рублей.

 

– Кроме того, оба обвиняемых, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с августа по октябрь 2021 года путем обмана получили на территории города Орла от жителя области денежные средства в сумме 800 000 рублей, пообещав последнему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области. Предварительное следствие на стадии завершения.




Сергей СИЛАЕВ
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