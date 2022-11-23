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20:30, 23 ноября 2022 года Жителям Орла напомнили, что движение на Красном мосту станет двухполосным Объект расширят на 5,48 метра.





Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. До реконструкции ширина проезжей части составляла 3 метра, а после она составит 5 метров. Эта цифра включает в себя и "островок безопасности". – Автомобили также могут заезжать на трамвайные пути. Иными словами, в каждую сторону будет по три полосы движения, - пояснили в пресс-службе. Согласно договору, стоимость контракта не может быть увеличена более чем на 28%. Максимальная стоимость работ не превысит отметки в 1 миллиард 955 миллионов рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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