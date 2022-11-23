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20:00, 23 ноября 2022 года Спецназовцы поблагодарили жителей Орловской области за поддержку Особенно отметили бойцы школьников, передавших им письма.





О выходе на связь участников специальной военной операции рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Ребята передают привет жителям Орловщины. – Мы гордимся нашей армией, восхищаемся мужеством и отвагой доблестных орловских воинов. На таких примерах настоящих мужчин, готовых в любую минуту встать на защиту своего дома, своей страны и семьи теперь растут дети, воспитываются новые поколения, а по сути, закладывается основа будущего Родины, - написал глава региона. Клычков отдельно поблагодарил тех, кто участвует в сборе "посылок солдатам". Губернатор заверил, что Орловщине продолжит помогать бойцам, вставшим на защиту Родины.





Сергей СИЛАЕВ





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