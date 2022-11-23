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21:00, 23 ноября 2022 года

В Орле презентовали документальный фильм «Святые земли Орловщины»

Кинопоказ для журналистов региональных СМИ прошел 23 ноября.


 

Мероприятие прошло в орловском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Фильм представили режиссер-постановщик Роман Терехов, продюсер Михаил Фефилов и оператор-постановщик Сергей Юдаев. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства

 

Фильм «Святые земли Орловщины» рассказывает о пяти разрушенных храмах Орловской области, представляющих большую архитектурную и культурную ценность. 

 

– Это церковь Димитрия Солунского в селе Морево Дмитровского района, церковь Смоленской иконы Божией Матери в урочище Писканица Орловского муниципального округа, церковь Трех Святителей Московских: Петра, Алексия и Ионы в селе Алексеевка Покровского района, церковь Михаила Архангела в селе Новомихайловка Корсаковского района и церковь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Мощеное Хотынецкого района, - уточнили в пресс-службе.

 

Жители Орловщины увидят картину в следующем году. Фильм сделан по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина).

 

Возрастная категория: (12+)




Сергей СИЛАЕВ
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