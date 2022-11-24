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8:00, 24 ноября 2022 года В Орле мобилизованный мужчина женился, вернувшись из учебной части Его отпустили на несколько дней для регистрации брака.





Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Сергей и Татьяна стали мужем и женой, а после получили памятный подарок. – Дорогие Сергей и Татьяна! Поздравляем вас со значимым событием в вашей жизни – созданием крепкой надежной семьи. Желаем, чтобы рука об руку вы прожили много лет. Чтобы счастье никогда не покидало ваш дом, чтобы в нем было тепло и уютно. Берегите друг друга, берегите свою любовь, - поздравила молодоженов первый заместитель мэра Ирина Проваленкова.





Сергей СИЛАЕВ





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