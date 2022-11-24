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7:30, 24 ноября 2022 года В Орле днем 24 ноября температура опустится ниже нуля И подует восточный ветер





Об этом сообщили в Росгидрометцентре. Температура воздуха сегодня днем будет колебаться от 0 до -2, осадков не ожидается. Небо будет облачным. Восточный ветер подует со скоростью 3-5 м/с, давление – 739 мм рт. ст.





Сергей СИЛАЕВ





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