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8:30, 24 ноября 2022 года В Орле пройдут публичные слушания по поводу созданию кольцевого движения рядом с "Родиной". В планах создать кольцо в границах улиц Московской и Герцена, а также переулка Трамвайного.





Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Публичные слушания начались 18 ноября и завершатся 7 декабря. Желающие направить предложения могут сделать это письменно. – Дата, время и место проведения собрания участников публичных

слушаний: 07.12.2022 г., 16 часов 40 минут в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла (Орел,

Пролетарская гора, 7), - говорится в документе. Предполагается двухполосное движение. Ширина одной полосы – 3,5 метра. Планируется, что автомобили смогут быстрее проезжать пересечение дорог.





Сергей СИЛАЕВ





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