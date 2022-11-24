Орловцы позвонили в полицию более 2 000 раз в 2022 году

Часть звонков – со словами благодарности сотрудникам ведомства

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Ежедневно на телефон доверия звонят не только жители Орловщины, но и представители других регионов.

За десять месяцев 2022 года полицейские получили 2 125 сообщений, а еще 1 240 человек обратились с помощью сайта.

– По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.