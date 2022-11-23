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22:02, 23 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Пенсионные выплаты бойцам, которые отстаивают интересы Родины, засчитают в двойном размере.



- Первый пошел! Сезон гололеда открыт - у пострадавшей перелом руки.



- Более 120 заявок оценят жюри фестиваля "Отцы и дети". Это документальные, художественные и мультипликационные фильмы.



- Международный кинофестиваль в Орле. Сегодня мы побывали на первом показепоказе



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