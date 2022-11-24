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9:30, 24 ноября 2022 года В Орле стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы Юлии Бравиковой Первыми свои умения судьям представляют самые юные участницы - девочки 5-6 лет





Соревнования продлятся до 28 ноября. В списке участниц - порядка 1000 человек.





Анастасия Дорохова





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