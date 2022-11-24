Школьникам и студентам из Орловской области рассказали, как сформировать достойную пенсию

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10:00, 24 ноября 2022 года
Школьникам и студентам из Орловской области рассказали, как сформировать достойную пенсиюВ регионе стартовала кампания по пенсионной грамотности для молодежи
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Юные орловцы подробнее узнали о будущее пенсии, как ее накопить, электронной трудовой книжке, стоимости пенсионных коэффициентов, а также расчете будущей выплаты.
В 2022 году для выхода на пенсию стаж должен быть не менее 13 лет, а коэффициент должен быть выше 23,4.
Сергей СИЛАЕВ