В Орле горели две хозпостройки в Стандартном проезде

|
|Главная » Новости
10:15, 24 ноября 2022 года
В Орле горели две хозпостройки в Стандартном проездеВозгорание случилось вечером 23 ноября.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные прибыли на место, когда постройки горели открытым пламенем.
В результате одна сгорела на площади двух квадратных метров, во второй – повреждена кровля, а помещения закоптились на 36 "квадратов". Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты. Видео пожара можно посмотреть здесь.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ