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10:15, 24 ноября 2022 года В Орле горели две хозпостройки в Стандартном проезде Возгорание случилось вечером 23 ноября.





Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные прибыли на место, когда постройки горели открытым пламенем. В результате одна сгорела на площади двух квадратных метров, во второй – повреждена кровля, а помещения закоптились на 36 "квадратов". Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты. Видео пожара можно посмотреть здесь.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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