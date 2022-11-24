Под Мценском водитель «Вольво» слетел с дороги

Его госпитализировали медики.

Об сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП случилось 23 ноября около 21.00. 26-летний молодой человек двигался в сторону Мценска по улице Автомагистраль, но превысил скорость и не учел погодные условия.

В результате он слетел с дороги и получил телесные повреждения. Его госпитализировали.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области