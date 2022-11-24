В Орловской области появится четыре передвижных медицинских центра

Распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Работа по повышению доступности медпомощи в селах и малых городах России продолжается по поручению Президента. Медицинские комплексы будут работать именно в небольших населенных пунктах. Об этом сообщил телеграм-канала "Телеграммы из Орла".

Они будут оснащены специальным оборудованием. Планируется доставить аппараты в регионы, в том число и на Орловщину, в первом квартале 2023 года.