В Орловской области появится четыре передвижных медицинских центра

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11:00, 24 ноября 2022 года
В Орловской области появится четыре передвижных медицинских центраРаспоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Работа по повышению доступности медпомощи в селах и малых городах России продолжается по поручению Президента. Медицинские комплексы будут работать именно в небольших населенных пунктах. Об этом сообщил телеграм-канала "Телеграммы из Орла".
Они будут оснащены специальным оборудованием. Планируется доставить аппараты в регионы, в том число и на Орловщину, в первом квартале 2023 года.
Сергей СИЛАЕВ