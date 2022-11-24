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11:30, 24 ноября 2022 года В Орловской области накопали 2 миллиона тонн сахарной свеклы Урожай собран с площади 48,4 тысяч гектаров.





Сведения об уборке культур на Орловщине к 24 ноября предоставил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Аграрии полностью убрали горох на площади 16,3 тысячи гектров, намолот – 58,4 тысячи тонн. Гречиха убрана с площади 48,1 тысячи гектаров, намолочено 66,7 тысяч тонн.



С площади 8,4 тысяч гектаров убран люпин, а намолочено 22 тысяч тонн культуры. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 37,4 тысяч гектаров намолочено 324,6 тысяч тонн.



Сбор картофеля – 81,3 тысячи тонн, сахарной свеклы – 2 миллиона тонн, сбор подсолнечника составил 208,3 тысячи тонн. Также намолочено 266,3 тысячи тонн сои и 21,6 тысячи тонн льна.





Сергей СИЛАЕВ





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