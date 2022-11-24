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12:00, 24 ноября 2022 года В Орле 24 ноября ряд домов на Комсомольской останется без тепла Это связано с работами служб ЖКХ.





О планируемых отключениях рассказали в пресс-службе городской администрации. До 17.00 воду отключат в частном секторе по переулку Лужковскому. С 10.00 до 16.00 из-за ремонта теплосетей отопление временно пропадет по улице Комсомольской в четных домах с 376 по 404 включительно. Также до 12.30 горячей воды не будет на улице Андрианова, 12, улице Максима Горького, 103, 105, в переулке Полярном, 2,4 и улице Приборостроительной, 8.





Сергей СИЛАЕВ





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